Літаки F-16 змінять хід війни Росії проти України.

Так вважає речник Повітряних Сил Юрій Ігнат.

Він заперечив думку деяких західних політиків, нібито винищувачі F-16 не вплинуть на перебіг бойових дій.

«Я б хотів посперечатися з усіма критиками цього питання щодо літаків. Змінять хід війни літаки й дуже серйозно змінять. Питання у тому, щоб ці літаки не мали тактико-технічні характеристики, значно слабші за російські. Нам потрібні літаки сучасні, які зможуть завоювати перевагу у повітрі», - сказав Ігнат.

За його словами, винищувач F-16 підходить для України. Він може завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях.

Також F-16 здатний захистити небо від ракет та дронів.

«Я думаю, що такі авіаційні комплекси, а багатоцільовий літак - це авіаційний комплекс, вирішать ряд завдань, зможуть суттєво вплинути на хід війни», - додав речник Повітряних сил.

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Раніше в Повітряних силах заявили, що Україна може отримати перші літаки F-16 навесні 2024 року.

Українські пілоти вже почали проходити практичне навчання на винищувачах у повітрі.