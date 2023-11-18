Збройні сили України намагаються перерізати логістичні шляхи російських військ. Це буде одним з головних завдань для українських бійців взимку.

Про таке розповів начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

«Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні і бажання в них воювати не було», - сказав він.

За його словами, російські війська хочуть оточити Куп’янськ. Намагаються розвідати нашу оборону на Лиманському напрямку.

На Авдіївському напрямку армія РФ не полишає спроб оточити Авдіївку.

На Бахмутському напрямку противник намагається повернути втрачені позиції. Напередодні на цій ділянці фронту українські захисники відбили 8 ворожих атак. Ворог активно застосовує дрони.

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Днями російські військові намагалися прорвати рубіж одного з Бахмутських флангів.

Українські прикордонники відбили цю атаку та взяли в полон одного росіянина. Ним виявився «новоспечений контрактник».

«У ранковий час група піхоти противника атакувала одну з вогневих позицій прикордонного підрозділу. По ворогу було відкрито вогонь на ураження. У ході стрілецького бою двох загарбників вбито, решта нападників розбіглися», - повідомили в ДПСУ.