Оновлено 14:30
У Міністерстві закордонних справ підтвердили аварію з українцями у Польщі.
«Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст», - сказав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Укрінформу.
Раніше стало відомо, що у Польщі розбився автобус з українцями.
Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина.
ДТП сталася сьогодні зранку у селі Верешин Люблінського воєводства.
За попередньою версією, водій автобуса заснув та врізався в дерево.
У салоні було десятеро людей. Усі - громадяни України.
Дві жінки загинули на місці. Лікарі намагалися реанімувати 6-річну дівчинку. Однак, врятувати її не вдалося.
Інших сімох людей доправили до лікарні.
Громадяни України їхали до пункту пропуску в Долгобичуві.
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