Оновлено 14:30

У Міністерстві закордонних справ підтвердили аварію з українцями у Польщі.

«Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст», - сказав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Укрінформу.

Раніше стало відомо, що у Польщі розбився автобус з українцями.

Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина.

ДТП сталася сьогодні зранку у селі Верешин Люблінського воєводства.

За попередньою версією, водій автобуса заснув та врізався в дерево.

У салоні було десятеро людей. Усі - громадяни України.

Дві жінки загинули на місці. Лікарі намагалися реанімувати 6-річну дівчинку. Однак, врятувати її не вдалося.