Оновлено 14:30

У Міністерстві закордонних справ підтвердили аварію з українцями у Польщі. 

«Внаслідок ДТП загинули троє українців: дві жінки та дитина шести років. Інші четверо громадян отримали травми різного ступеню тяжкості. Вони госпіталізовані, зараз їм надається необхідна медична допомога в лікарнях сусідніх міст», - сказав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в коментарі Укрінформу.

Раніше стало відомо, що у Польщі розбився автобус з українцями.

Внаслідок аварії загинули дві жінки та дитина.

ДТП сталася сьогодні зранку у селі Верешин Люблінського воєводства. 

За попередньою версією, водій автобуса заснув та врізався в дерево. 

У салоні було десятеро людей. Усі - громадяни України.

Дві жінки загинули на місці. Лікарі намагалися реанімувати 6-річну дівчинку. Однак, врятувати її не вдалося. 

Інших сімох людей доправили до лікарні. 

Громадяни України їхали до пункту пропуску в Долгобичуві. 

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
14 годин тому
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
TVP
Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео Війна в Україні
16 годин тому
Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео
Юлія Струк
Світовий банк виділяє Україні понад мільярд доларів
19 годин тому
Світовий банк виділяє Україні понад мільярд доларів
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Росіяни обстріляли Херсон: поранена дитина
Далі » Перетворюється на руїни: як виглядає Авдіївка