Російські війська знову обстріляли Херсон. З артилерії вдарили по житловим кварталам міста. Пошкоджена багатоповерхівка. 

Постраждало 5 людей. Серед них - трирічна дитина. 

«Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду», - повідомили в МВС. 

За даними обласної влади, у дівчинки - поранення шиї та ноги. Вона у лікарні. 

«Також травмовані жінки 47, 55 і 68 років. Їх госпіталізували в стані середньої важкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу», - додали в Херсонській ОВА. 

Росіяни щодня обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. 

У Силах оборони півдня заявили, що українські війська посунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини. Тому мінометні розрахунки вже не досягають правого берега. 

Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо
Більше по темі

Росіяни намагалися прорвати кордон України 7 разів за останні два тижні: що відомо

У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику
КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися США
13 годин тому
Вашингтонський інсайдер: Тривожні передвістя того, що може невдовзі статися
Джейсон Джей Смарт
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу ВАЖЛИВО Війна в Україні
14 годин тому
У Києві двох дітей не пустили до укриття школи під час тривоги: поліція відкрила справу
Юлія Струк
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
14 годин тому
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
TVP
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Українські воїни намагаються перерізати логістичні шляхи росіян
Далі » Аварія з українцями у Польщі: загинули дві жінки та дитина