Російські війська знову обстріляли Херсон. З артилерії вдарили по житловим кварталам міста. Пошкоджена багатоповерхівка. Постраждало 5 людей. Серед них - трирічна дитина. «Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду», - повідомили в МВС.

За даними обласної влади, у дівчинки - поранення шиї та ноги. Вона у лікарні. «Також травмовані жінки 47, 55 і 68 років. Їх госпіталізували в стані середньої важкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу», - додали в Херсонській ОВА.