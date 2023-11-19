Російські війська знову обстріляли Херсон. З артилерії вдарили по житловим кварталам міста. Пошкоджена багатоповерхівка.
Постраждало 5 людей. Серед них - трирічна дитина.
«Дитина з бабусею гуляли в дворі. Ворожа артилерія накрила їх біля підʼїзду», - повідомили в МВС.
За даними обласної влади, у дівчинки - поранення шиї та ноги. Вона у лікарні.
«Також травмовані жінки 47, 55 і 68 років. Їх госпіталізували в стані середньої важкості. 59-річний чоловік отримав осколкові поранення. Медики надали йому допомогу», - додали в Херсонській ОВА.
Росіяни щодня обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.
У Силах оборони півдня заявили, що українські війська посунули окупантів на 3-8 км від Дніпра на лівобережжі Херсонщини. Тому мінометні розрахунки вже не досягають правого берега.
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