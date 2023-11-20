Збройні сили України тримають оборону, контратакуючи під Авдіївкою, а також зберігають ініціативу на півдні країни.

Таку оцінку озвучили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

"Українські сили контратакували біля Авдіївки, а 19 листопада здійснили підтверджений наступ", - йдеться у звіті ISW.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 19 листопада, показують, що ЗСУ просунулися біля залізничної лінії на південний схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки), а також контратакували в районі Авдіївського коксохімічного заводу", - повідомляють аналітики.

У Генеральному штабі ЗСУ додають, що на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку.

"Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак", - йдеться в повідомленні Генштабу.

Окрім цього, як пишуть в ISW, 19 листопада ВСУ також продовжили дії на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, атакували в районі с. Пойми (12 км на схід від Херсона, 4 км від берега Дніпра) та Піщанівки (13 км на схід від Херсона, 3 км від Дніпра).

"ЗСУ використовують модифіковані безпілотники "Баба-Яга" для ураження російських термобаричних артилерійських систем ТОС на лівому березі, підтримуючи вразливість російської ППО у цьому районі", - йдеться у звіті ISW.

Тим часом російські війська контратакували в Кринках (30 км на північний схід від Херсона, 2 км від Дніпра).

За даними ISW, українські війська також продовжили наступальні операції на заході Запорізької області.

"19 листопада були досягнуті незначні успіхи. Зокрема, ЗСУ просунулися в районі Новопрокопівки (3 км на південь від Роботиного) та Рівного (8 км на захід від Роботиного), а також атакували поблизу с. Вербове (10 км на схід від Роботиного) та с. Копані (5 км на північний захід від Роботиного).

Українські та російські сили продовжують бойові дії на сході та півдні України, хоча дощова погода, ймовірно, й надалі затримуватиме темп бойових дій, доки повністю не настануть зимові умови, резюмували в ISW.

Нагадаємо, за словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, ЗСУ посунули росіян на лівобережжі Херсонщини на 3-8 км від Дніпра.