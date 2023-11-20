19 листопада біля чорноморського узбережжя Туреччини внаслідок шторму затонуло турецьке вантажне судно з 12 членами екіпажу на борту. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що встановити зв’язок із екіпажем не вдалося.

Про це пише видання Reuters.

У неділю вранці капітан судна "Kafkametler" під прапором Туреччини повідомив, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини, розповіли в офісі губернатора провінції.

За даними очільника турецького МЗС, судно затонуло після удару об хвилеріз. А через потужні шторми в цьому районі повітряні та морські рятувальні служби не змогли провести пошуково-рятувальні роботи. 

"Коли несприятливі погодні умови покращаться, пошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно", - пояснив Алі Єрлікая.

Нагадаємо, вранці 19 листопада в Польщі сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули дві українки та дитина. За попередньою версією, водій автобуса заснув за кермом і врізався в дерево.

КиївПост
КиївПост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
14 годин тому
Ракети до Javelin, гранатомети, човни: Естонія надасть Україні пакет військової допомоги
TVP
Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео Війна в Україні
16 годин тому
Легіон "Свобода Росії" підірвав нафтобазу у російському Воронежі: відео
Юлія Струк
Світовий банк виділяє Україні понад мільярд доларів
19 годин тому
Світовий банк виділяє Україні понад мільярд доларів
КиївПост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній ЗСУ контратакують під Авдіївкою та зберігають ініціативу на півдні України
Далі » Хроніка українського наступу, 20 листопада: “Російські військові розстрілюють своїх солдатів, які відступають”