19 листопада біля чорноморського узбережжя Туреччини внаслідок шторму затонуло турецьке вантажне судно з 12 членами екіпажу на борту. Міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая повідомив, що встановити зв’язок із екіпажем не вдалося.

Про це пише видання Reuters.

У неділю вранці капітан судна "Kafkametler" під прапором Туреччини повідомив, що судно дрейфує до хвилерізу біля Ереглі в провінції Зонгулдак на північному заході Туреччини, розповіли в офісі губернатора провінції.

За даними очільника турецького МЗС, судно затонуло після удару об хвилеріз. А через потужні шторми в цьому районі повітряні та морські рятувальні служби не змогли провести пошуково-рятувальні роботи.

"Коли несприятливі погодні умови покращаться, пошуково-рятувальні роботи розпочнуться негайно", - пояснив Алі Єрлікая.

Нагадаємо, вранці 19 листопада в Польщі сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули дві українки та дитина. За попередньою версією, водій автобуса заснув за кермом і врізався в дерево.