Згідно з останнім опитуванням NBC News, рейтинг президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства - його діяльність схвалюють лише 40% зареєстрованих виборців, тоді як 57% - виступають проти. Така ситуація склалася на тлі того, що більшість американців не схвалюють його підхід до зовнішньої політики, зокрема щодо воєнного конфлікту на Близькому Сході.

Про це пише NBC News.

Опитування також свідчить про те, що 45-й американський президент Дональд Трамп отримав би перевагу на виборах, якби вони проходили зараз (46% підтримки з боку виборців). Втім, такий розрив не виходить за межі похибки, зазначає видання.

Падіння рейтингу Байдена найбільше виражене серед демократів. Більшість із них вважає, що Ізраїль зайшов надто далеко у своїх військових діях у Газі. Окрім цього, знизився рівень підтримки серед виборців віком від 18 до 34 років, причому колосальні 70% з них не схвалюють ставлення чинного президента США до збройного конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом.

"Я не схвалюю його підтримку Ізраїля", - сказала 40-річна демократка від штату Техас Мег Ф’юрі.

"Невиконані обіцянки, студентські позики, зовнішня політика в цілому", - пояснив своє незадоволення роботою Байдена 23-річний демократ Зіко Шелл із Сан-Дієго.

"Джо Байден перебуває в надзвичайно низькій точці свого президентства, і значною мірою це, особливо в коаліції Байдена, пов’язано з тим, як американці сприймають його зовнішньополітичні дії", - проаналізував соціолог-демократ Джефф Горвітт з Hart Research Associates, який проводив дане опитування разом із соціологом-республіканцем Біллом Макінтарффом з Public Opinion Strategies.

Це вперше, на думку Макінтарффа, коли зовнішні справи без участі військ США змінювали американський політичний ландшафт.

"Це опитування приголомшує, і приголомшує воно через вплив, який війна Ізраїлю та ХАМАСу має на [рейтинг] Байдена", - додав соціолог-республіканець.

Горвітт, своєю чергою, вважає, що Байден може повернути прихильність нині незадоволених демократів та молодих виборців: "Це люди, які мають досвід голосування за Байдена та демократів".

Від сьогодні до наступних президентських виборів у США в листопаді 2024 року є ще багато часу, а отже попереду ще більше потенційних політичних сюрпризів. Тож політичний ландшафт може знову змінитися, наголосив Горвітт.

"Вироки присяжних у судах над Трампом, непередбачені події як за кордоном, так і всередині країни, а також жорсткий характер передвиборчої кампанії - усе дивним чином перевертає те, що може бути правдою сьогодні", - резюмував соціолог-демократ.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у статті для The Washington Post пояснив, чому Сполученим Штатам важливо допомагати українцям у війні з Росією.