Президент США Джо Байден вважає, що підтримка України - це інвестиція у власну безпеку.

У своїй статті для The Washington Post він пояснив, чому Сполученим штатам важливо допомагати українцям у війні з Росією.

За словами Джо Байдена, це дозволяє уникнути поширення «конфлікту».

«Ми утримуємо американські війська від цієї війни, підтримуючи хоробрих українців, які захищають свою свободу і батьківщину. Ми надаємо їм зброю і економічну допомогу, щоб зупинити прагнення Путіна до завоювання, перш ніж конфлікт пошириться далі», - йдеться у статті глави Білого дому.

Джо Байден зазначив, що разом зі США Україну підтримує ще понад 50 країн світу.

Він додав, що світ очікує від Америки вирішення нинішніх проблем. Це, за словами Байдена, «обов’язок лідерства».

«Бо якщо ми відійдемо від викликів сьогодення, ризик конфліктів може поширитися, а витрати на їхнє вирішення лише зростуть. Ми не допустимо цього», - запевнив Байден.

Президент США Джо Байден пише, що настав переломний момент для світу, який визначатиме напрямок майбутнього.

Йдеться не лише про війну в Україні, а й ситуацію на Близькому Сході.

Американський президент переконаний, що Путін та ХАМАС мають однакову мету. І їм потрібно протистояти.

«І Путін, і ХАМАС борються за те, щоб стерти сусідню демократію з карти світу. І Путін, і ХАМАС сподіваються зруйнувати ширшу регіональну стабільність та інтеграцію та скористатися наступним безладом», - йдеться у колонці Байдена.