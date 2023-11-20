Минуло всього шість тижнів з того моменту, коли Президент України Володимир Зеленський та Президент Румунії Клаус Йоханніс підписали спільну декларацію, в який було зафіксовано рішення «розбудовувати стратегічне партнерство між Україною та Румунією». А також звернулись до своїх команд з проханням «невідкладно розпочати роботу над цим». Але ми вже маємо потужні результати, які свідчать про те, що процес пішов та має дуже гарну динаміку.

Урядовий трек. Під час нещодавнього у візиту до України представницької румунської делегації на чолі з прем’єр-міністром М.Чолаку відбулося спільне засідання Урядів України та Румунії. Це саме по собі є безпрецедентною подією, яка до того ж дала чудові результати. Було визначено чотири найперспективніші напрямки розвитку співпраці наших країн: логістика, з пріоритетним розвитком Дунайського кластеру, прикордонна інфраструктура, сільське господарство та енергетика. А ще відбулося підписання сімох угод. Особливо хапливими серед них, на мій погляд, є Меморандуму про посилення співробітництва у забезпеченні надійного транзиту українських товарів, яким передбачено розвиток мережі пунктів пропуску між Україною та Румунією. А також Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво, який передбачає збільшення оборонних виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Парламентський трек. Відбулася помітна активізація зусиль щодо створення міжпарламентської асамблеї, до якої мають увійти Палата депутатів Румунії, Парламент Республіки Молдови та Верховна Рада України. Ввечері 18 жовтня, після мого виступу з парламентської трибуни із закликом перейти до практичної реалізації цієї ініціативи, відбулася робоча зустріч представників Верховної Ради України з румунською делегацією. Під час обговорення перспективних напрямків співпраці спікер українського парламенту Р.Стефанчук, зокрема, повідомив прем’єр-міністра Румунії М.Чолаку про таку ініціативу. І наскільки мені відомо, вона була схвально сприйнята румунською стороною.

Бізнесовий трек. Відбулася значна інтенсифікація контактів при обговоренні питань відновлення України та участі Румунії в цьому процесі. З 18 по 21 жовтня в Бухаресті в будівлі Палати депутатів відбувся Rebuilding Ukraine Forum 2023. До цього Форуму були запрошені світові лідери, експерти, які формують майбутнє, для того, щоб обговорити ключові аспекти відбудові та відновлення України. Не маю сумнівів, що всі напрацювання та домовленості, які були досягнуті під час його проведення, отримають розвиток та набудуть ще більшої конкретики під час конференції «Відбудова України та стратегічна роль Румунії». Цей захід запланований на 13-14 грудня 2023 року та має відбутися в м. Сіная під патронатом Уряду Румунії.

Нарешті, варто окремо відзначити нещодавнє інтерв’ю Bloomberg прем’єр-міністра М. Чолаку. Хочу висловити керівникові румунського уряду щиру подяку за принциповість та послідовність, з якою він відстоює необхідність посилення підтримки України. Під час жовтневої зустрічі в українському парламенті він чітко окреслив формулу нашої стратегічної співпраці: «Йде війна диктатури з демократією, маємо зробити все необхідне, щоб демократія перемогла». А тепер висловився ще більш жорстко та конкретно: «Румунія продовжуватиме допомагати Україні незалежно від політичних витрат. Ці політичні витрати менш важливі, ніж прецедент, який створить перемога Росії».

Отже, які найближчі перспективи мають Україна та Румунія, з огляду на такий рішучий початок розбудови стратегічного партнерства?

По-перше, розвиток прикордонної інфраструктури сприятиме поширенню експортних можливостей України та розширить можливості транскордонних шляхів сполучення. Це дозволить суттєво збільшити товарообіг між нашими країнами з перспективами виходу на статус «найбільших торговельних партнерів».

По-друге, розвиток партнерства в сфері ВПК. Така співпраця є критично важливою для України. З одного боку, вона дозволяє задовольнити потреби зміцнення наших Сил Оборони, з іншого – більш успішно та швидко інтегруватися до безпекового простору НАТО. Але таке партнерство є надзвичайно перспективним та вигідним і для румунських виробників.

По-третє, вирішення питання «молдовської мови» відкриває широкий спектр можливостей для співпраці в гуманітарній сфері. Кінцеву мету такої співпраці окреслив Прем’єр-міністр Румунії М.Чолаку: «Румуни в Україні матимуть такі самі права, як українці в Румунії».

По-четверте, за підсумками двох потужних заходів, присвячених питанню відновлення України, можна очікувати на більшу конкретику участі Румунії в цьому процесі. Поки така участь зосереджена на розвитку інфраструктури на спільному кордоні та на збільшенні кількості пунктів пропуску. Але я впевнений, що шефство Румунії якщо не над відновленням Одеського регіону в цілому, то принаймні кількох важливих його об’єктів – це цілком реальна справа найближчого часу.

Підсумовуючи, можна зробити висновок, що на початковому етапі команда Президента України впоралася з його завданням щодо розбудови стратегічного партнерства з Румунією. Як і сказав Володимир Зеленський, «буде більше співпраці», яка допоможе наповнити домовленості, яких було досягнуто під час перемовин президентів та урядів двох країн (а згодом, я впевнений, до них долучаться й парламенти), реальним змістом. І саме через взаємодію по окремих напрямках та проєктах наші країни вийдуть на підписання угоди про стратегічне партнерство.