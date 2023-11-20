Японія планує виділити 160 мільйонів євро на підтримку проектів з відновлення України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками зустрічі з міністром закордонних справ Японії Кійото Цуджі, міністром економіки, торгівлі та промисловості Кадзучіка Іватою та представниками японського бізнесу.

"Озвучив наші пріоритети швидкого відновлення: енергетика, житло, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Вдячний японській делегації за сьогоднішню місію, яка сприятиме подальшому залученню японських компаній до відбудови", – написав очільник Кабміну в Telegram.

За словами прем'єра, Україна зацікавлена у створенні спільних підприємств, особливо у переробній промисловості.

"Для нас важлива співпраця у сферах АПК, металообробки, машинобудування, критичної сировини та ІТ. Досвід Японії в післявоєнному відновленні може стати в пригоді для економічного відновлення України", - розповів Шмигаль.

Нагадаємо, Катар готовий долучитися до повернення цивільних українських заручників із РФ.

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