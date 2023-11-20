Замміністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що на польській стороні кордону учасники страйку не пропускають через контрольно-пропускні пункти вантажівки з гуманітарною допомогою, які прямують до України.

Про це він написав у Facebook.

Деркач запевняє, що заява про те, що польські протестувальники нібито пропускають фури з гумдопомогою та з небезпечними вантажами, "не відповідає дійсності".

"Ми зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять у чергах", - наголосив заступник міністра.

Він додав, що інформацію про такі випадки передає польським колегам для реагування.

"Чекаємо відповіді, як це корелюється з заявами про безперешкодний перетин таких вантажів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко нещодавно повідомив, що у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею заблоковані 2800 вантажівок. Станом на понеділок у ДПСУ вказують, що у чергах на території Польщі в напрямку України стоять близько 2900 вантажівок.

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Польські перевізники раніше відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі й відмовляються припинити блокування кордону з Україною.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков 9 листопада заявив, що понад 20 тисяч транспортних засобів були заблокованими з обох сторін на кордоні України та Польщі.

Тоді у МІУ наголошували, що збитків зазнає економіка не лише України чи Польщі, а й інших держав, перевізники з яких не можуть вчасно доправляти товари й через це порушують свої договірні зобов'язання.

Перевізники у Польщі з 6 листопада почати блокування усіх пунктів пропуску на кордоні між Україною та Польщею, мотивуючи це надмірною конкуренцією через "лібералізацію міжнародних перевезень між Україною та ЄС".

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