Джерела Kyiv Post в Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) повідомили, що Юрію Щиголю та Віктору Жорі оголошено про підозру у заволодінні 62 млн грн при закупівлі програмного забезпечення.

Слідство встановило, що впродовж 2020-2022 років власник групи компаній у змові із керівництвом Держспецзв’язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення. Для цього залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили, аби уникнути відкритих торгів та забезпечити їх перемогу. 

Як повідомляють правоохоронці, з цими компаніями підпорядковане Держспецзв’язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного програмного забезпечення (ПЗ) та послуг й перерахувало у 2021-2022 рр. кошти у сумі понад 285 млн грн.

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Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину. Ці кошти вивели на рахунки підконтрольних компаній за кордоном з метою легалізації та розподілення між членами організованої групи.

Окрім цього, як повідомляє представник Кабінету міністрів у парламенті Тарас Мельничук, Кабмін сьогодні звільнив Щиголя та Жору з їх посад.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
Марина Шашкова
Марина Шашкова
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