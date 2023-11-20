Від початку року жінки в Україні відкрили 154 тисячі нових фопів та очолили понад 10 тисяч нових компаній.

Як повідомляє Опендатабот, спираючись на власні дослідження, з лютого 2023 року кожен другий новий фоп в Україні відкривають жінки. Найбільше нових підприємиць зареєстрували у Хмельницькій області, а от меншою частка виявилась у Києві та у Запорізькій й Херсонській областях.

На відміну від стрімкого зростання жіночого підприємництва, частка жінок серед очільників компаній росте не так швидко. Так, у перший рік повномасштабної війни частка жінок-директорів впала майже на п'ять відсоткових пунктів — до 28%. Цьогоріч ситуація повертається до показників 2021 року: частка жінок-директорів компаній вже зросла до 31%.