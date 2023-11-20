На підконтрольну Україні територію повернено тіла ще 94 українських воїнів.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, українській стороні передані тіла (рештки) комбатантів, загиблих через збройну агресією Росії проти України, йдеться у повідомленні.

За даними відомства, далі ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл до спеціалізованих держустанов для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам, щоб встановити особи загиблих.

До повернення тіл українських воїнів, окрім профільних структур СБУ, МВС, ЗСУ, ГУ ДСНС України у Сумській області та ДПС України, долучилися також представники Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, Катар готовий долучитися до повернення цивільних українських заручників із РФ.