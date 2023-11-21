Про це повідомив у телеграм-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. 

«Для штурмів українських позицій на усіх напрямках російські окупанти продовжують використовувати підрозділи "шторм Z", "Шторм V", які сформовані з ув’язнених та військових штрафників», — написав він. 

Сирський також зазначив, що на Куп’янському напрямку противник продовжує наступальні дії, намагаючись вийти до населеного пункту Синьківка, що в Харківській області, аби продовжити наступ на Куп’янськ. 

«Наші захисники відбивають всі спроби на даному напрямку», — підкреслив командувач Сухопутних військ ЗСУ. 

Крім того, на Лиманському напрямку ворог стягує резерви та проводить перегрупування з метою підготовки до продовження атакувальних дій. 

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Командувач також повідомив, що важкі бої тривають і поблизу Бахмута, де окупанти продовжують атакувальні дії. Вони намагаються вибити українських військових із позицій в районі Кліщіївки. Але Сили оборони тримають оборону, завдаючи великих втрат російським військам як у техніці, так і в живій силі. 

«З початку місяця оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» ліквідовало понад шість з половиною тисяч російських окупантів, знищено або пошкоджено близько восьмисот одиниць військової техніки окупантів. Серед них 79 танків, 136 одиниць броньованої техніки та 170 різних зразків ворожої артилерії», — наголосив Сирський. 

Kyiv Post
Kyiv Post
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