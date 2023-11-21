20 лютого під час прес-брифінгу у Вашингтоні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі сказав, що якщо українцям не надати належної підтримки сьогодні, агресор не зупиниться, а загроза для США й світу лише зростатиме.

«Ми хочемо спонукати Конгрес, щоб він ухвалив додаткові запити, які ми надіслали їм, і ми могли би продовжувати безперешкодну й безперервну підтримку України», — зауважив представник Білого дому.

Він також підкреслив, що з виділенням кожного додаткового пакету допомоги Україні залишається все менше часу й спроможностей через майже вичерпання фондів для цього.

При цьому Кірбі нагадав слова президента Байдена, який заявив, що «коли агресори не розплачуються за свою агресію, вони створюють більше хаосу, смерті та руйнувань». 

За його словами, без належної відповіді й покарання агресори просто не зупиняються й продовжують іти далі. Що своєю чергою означає, що витрати коштів, а також рівень загроз для США та світу продовжуватимуть зростати, якщо не допомагати Україні зараз.

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«Тож дії, які ми вживаємо, і – що не менш критично – потенційні дії, яких ми не вживаємо, матимуть наслідки протягом ще багатьох років», — підкреслив представник Білого дому. 

Kyiv Post
Kyiv Post
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