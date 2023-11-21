У березні 2024 року пройдуть вибори президента в Росії.

За даними російського видання «Медуза», Путін планує перепризначити себе «президентом» Росії. Підготовка до цього фактично розпочалася ще на початку цього року. Тоді ж стало відомо, що Кремль хоче «намалювати» Путіну щонайменше 77% голосів.

Після остаточного укріплення авторитарного режиму в Росії, Кремль розгорне на повну потужність свій військовий потенціал, не озираючись на суспільну думку всередині країни. Україна та світ мають не більше чотирьох місяців на підготовку до цього.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у своєму виступі на міжнародному безпековому форумі в Канаді.

«Стратегічні цілі Росії є абсолютно протилежними українським. Це знищення держави Україна та поглинання українського етносу в рамках «руського миру». Кремль не збирається відмовлятися від цієї мети, готується до тривалої війни», – зазначив він.

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За словами Данілова, Росія змогла адаптуватися до війни та західних санкцій і зараз активно вливає кошти у свій ВПК.

Секретар РНБО наголосив, що Росія виявилася стійкішою до західних санкцій, ніж очікувалось, її економіка поступово переходить на воєнні рейки.

«Президентські вибори в РФ 17 березня 2024 року – знакова дата для Кремля. Після чергової інтронізації Путіна відбудеться цементування режиму, по суті руки будуть розв’язані. Можлива тотальна мобілізація після президентських виборів 2024 року. Тому в України та світової спільноти є 3-4 місяці для відповідної підготовки», – наголосив Данілов.

Він також підкреслив, що майбутнє Росії є «туманним», але у своєму нинішньому «імперському вигляді» вона становить загрозу для сусідів, Європи та світового порядку загалом.

«Ми вважаємо, що найбільш ефективним способом унеможливлення повторної агресії є контрольована декомпозиція Росії на декілька частин. Адже розпад Росії автоматично призведе до демонтажу путінського режиму, десуверенізації РФ, а також її денуклеаризації і демілітаризації», – сказав секретар РНБО.