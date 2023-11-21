Під час церемонії передачі від японської сторони партії гуманітарної допомоги для українських рятувальників міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що, згідно з планом уряду, планується збільшення кількості саперів.

«План уряду — до кінця наступного року підготувати вже пʼять тисяч наших саперів та піротехніків. І, звичайно, цей план паралельно має на меті оснащення автомобільним і спеціальним транспортом та відповідним обладнанням наших військовослужбовців і рятувальників, які щодня розміновують наші території», — повідомив він.

За словами міністра, сапери повинні мати можливість швидко пересуватися і перевозити відповідне обладнання.

«І, звичайно, у першу чергу ми маємо всі разом зберегти їм життя та здоров'я. Ми перемагаємо і боремося. Але паралельно ми, звичайно, маємо забезпечити безпеку для всіх наших громадян», — зазначив Клименко.

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За даними МВС, станом на жовтень в Україні підготовлені три тисячі саперів, хоча на початку року їх було вдвічі менше. У розпорядженні є 29 машин для розмінування.

За словами Клименко, від початку повномасштабного вторгнення російських військ 21 сапер Державної служби з надзвичайних ситуацій загинув, а ще 77 були травмовані.