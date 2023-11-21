Як повідомляє прес-служба Міноборони, служба внутрішнього аудиту Міноборони у співпраці з правоохоронними органами провела перевірку однієї з військових частин у Чернігівській області, внаслідок якої встановлені порушення, що призвели до збитків державі на суму 38,8 млн грн.

“Наймасштабніше з чотирьох порушень – безпідставне завищення вартості придбаних у 2022 році генераторів, що спричинило 37,1 мільйона гривень збитків”, - зазначено на сайті Міноборони України.

Встановлено, що посадові особи військової частини укладали додаткові угоди з постачальниками, чим істотно змінювали умови договору. Через це вони закупили на 163 генератори менше від встановленої потреби.

“При чому в період з жовтня 2022-го по квітень 2023 року, коли генератори були критично потрібні військовим, більшість із них до військових частин не постачалися, а накопичувалися на складах. Частка виданих генераторів для користування не перевищила 15% від закуплених”, - розповідають в Міністерстві оборони.

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Окрім цього, під час перевірки Службою внутрішнього аудиту були зафіксовані факти перешкоджання діям аудиторів.

“Щодо порушень посадових осіб - зокрема командира військової частини, що призвели до втрат з державного бюджету, рішенням керівництва Міноборони матеріали передані до правоохоронних органів”, - йдеться у повідомленні.