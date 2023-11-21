У разі неможливості надати Україні системи протиповітряної оборони Київ готовий брати їх у країн-партнерів у платну оренду, або ж виробляти спільно за ліцензією.

Про це Президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю британському таблоїду The Sun.

"Якщо ви не хочете чи не можете [надати ППО] - спільне виробництво. Просто дайте нам ліцензії, ми знайдемо гроші. Нам не треба нічого, нам треба лише протиповітряна оборона на передовій", - наголосив Президент.

Зеленський пояснив, що підсилення ППО дасть можливість українцям повернутися з-за кордону у більш безпечні міста, працювати та, відповідно, підтримувати економіку країни в умовах повномасштабної війни.

"Якщо, до прикладу, сім-вісім найбільших міст України матимуть тотальну протиповітряну оборону, а також регіони довкола них, ми перемістимо наших людей, переважно з різних країн, додому... Вони працюватимуть та платитимуть податки. Цього, можливо, буде недостатньо, але це загалом закриє фінансову діру в нашому бюджеті... І ми не потребуватимемо стільки грошей від США та європейських країн, а також фінансової підтримки нашого бюджету... Діти підуть до школи, оскільки ППО захищатиме всю освітню мережу в Україні", - зазначив український лідер.

За його словами, він пережив "щонайменше 5-6 замахів", а нині Росія намагається реалізувати план "зміни президента".

"Їхня операція називається "Майдан 3". Можливо, це означає зміну президента. Можливо, справа не в убивстві…. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, президент України з посиланням на дані розвідки заявив про плани країни-агресора посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни. Головною метою нового російського плану під кодовою назвою "Майдан 3" є переворот і повалення влади в Україні.