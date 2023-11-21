Російські офіцери ФСБ замовили їжу та алкоголь з ресторану в окупованому Мелітополі й невдовзі після спільної вечері їм стало зле. Як повідомляє російський телеграм-канал “Кремлевская табакерка”, троє офіцерів померли в лікарні, а четвертий досі перебуває в реанімації.

Повідомляється, що в їжу співробітників російського ФСБ нібито було додано миш'як і щурячу отруту. Доза отрути була великою, що й призвело до загибелі офіцерів.

Як припускає російський канал, фсб-шників отруїли "українські диверсанти".

“У ресторані, звідки доставили їжу й алкоголь, було проведено обшуки, жодних слідів отрути не знайдено. При цьому кур'єр, який доставляв страви та спиртне, безслідно зник”, - йдеться у повідомленні.

Kyiv Post не може належно перевірити жодне з повідомлень російських пабліків.

Втім, Іван Федоров, голова міста Мелітополь, 21 листопада в ефірі телемарафону підтвердив роботу українського підпілля.

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За словами Федорова, ліквідація росіян ведеться не лише вибухами, "прильотами", а і силами спротиву.

"Днями є чергова партія ліквідованих ворогів, а саме отруєних. Про це навіть пишуть ворожі Telegram-канали – вони замовили їжу в одному з кафе і після того, як покуштували, всі отруїлися, і частина з них загинула", — розповів він.

“Це і є дієвий спротив, який продовжує чинитися в Мелітополі навіть в окупації".

Окрім цього, “загадковою деталлю” вбивства є те, що двоє з трьох загиблих агентів ФСБ минулого тижня розпочали розслідування справи щодо могили моряків Чорноморського флоту РФ, яку нещодавно виявили в Мелітополі.

15 листопада “Кремлевская табакерка” заявила, що на кладовищі в Мелітополі знайшли загадкову могилу, в якій були таємно поховані 17 моряків Чорноморського флоту Росії.

Російський паблік тоді повідомив, що невідомі моряки були поховані приблизно у вересні. За даними проведених експертиз, загинули росіяни від вибухів. У деяких тілах знайдені уламки західних ракет, які використовує українська армія. Деякі тіла були спотворені.

Як моряки, які за логікою мали би перебувати в Криму, опинилися у Мелітополі, взагалі незрозуміло. Також не до кінця зрозуміло, чи справді загиблі були моряками, чи на них просто одягли відповідну форму.