21 листопада 2013-го року на Майдані Незалежності у Києві розпочалася акція протесту проти рішення тодішнього уряду України призупинити підготовку підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Це рішення, яке, по суті, ухвалив тодішній президент України Віктор Янукович під тиском Росії, стало останньою краплею, що переповнила чашу терпіння українського суспільства.

Саме тоді більшості з нас стало зрозуміло – Янукович вкотре обдурив людей і зробив цивілізаційний вибір, який суперечить запиту більшості українців. А більшість українців прагнули євроінтеграції.

Вже 24 листопада на Майдан вийшло понад сто тисяч прихильників євроінтеграції. Зрештою, Євромайдан запустив низку подій, які пізніше ми назвемо Революцією Гідності.

Сьогодні ми вшановуємо не просто патріотизм і мужність українців. Сьогодні ми вшановуємо людей, Гідність яких підняла їх на захист Свободи.

Україна 10 років тому розпочала свою власну боротьбу за Свободу цілої Європи, і ця боротьба триває. Гідність перемогла тоді, переможе й зараз!