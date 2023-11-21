21 листопада до Києва з неанонсованим візитом прибула Президентка Молдови Майя Санду, щоб доєднатися до перемовин свого українського колеги Володимира Зеленського та президента Європейської ради Шарля Мішеля щодо подальших кроків України і Молдови для членства в Європейському Союзі.

Про це лідерка Молдови написала у соцмережі Х.

"Прибула до Києва для зустрічі з президентами Володимиром Зеленським та Шарлем Мішелем. У нашому порядку денному: обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС, посилення регіональної безпеки, а також подальша підтримка реформ та розвитку в наших країнах з боку ЄС", - написала Майя Санду.