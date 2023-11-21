21 листопада до Києва з неанонсованим візитом прибула Президентка Молдови Майя Санду, щоб доєднатися до перемовин свого українського колеги Володимира Зеленського та президента Європейської ради Шарля Мішеля щодо подальших кроків України і Молдови для членства в Європейському Союзі.
Про це лідерка Молдови написала у соцмережі Х.
"Прибула до Києва для зустрічі з президентами Володимиром Зеленським та Шарлем Мішелем. У нашому порядку денному: обговорення наступних кроків щодо вступу Молдови та України до ЄС, посилення регіональної безпеки, а також подальша підтримка реформ та розвитку в наших країнах з боку ЄС", - написала Майя Санду.
Arrived in Kyiv for meetings with Presidents @ZelenskyyUa and @CharlesMichel. On our agenda: discussing next steps in EU accession of Moldova and Ukraine, enhancing regional security, and EU’s continued support of reforms and development in our countries. pic.twitter.com/8dl5PNvhr7— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 21, 2023
"Сьогодні виповнюється 10 років від початку Євромайдану, визначального моменту для європейського шляху України. Разом із Зеленським та Зеленською вшанувала пам'ять усіх тих, хто боровся за свободу, і тих, хто приніс найвищу жертву. Їхня спадщина продовжує жити", - зазначила президентка Молдови після встановлення лампадок до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.
Today marks 10 years since the start of Euromaidan, a defining moment for Ukraine’s European path.— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 21, 2023
Together with @ZelenskyyUa and @ZelenskaUA, I honoured all those who stood for freedom and those who made the ultimate sacrifice.
Their legacy lives on. pic.twitter.com/2cti4oFGR2
Нагадаємо, сьогодні до Києва також прибув міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Головна мета його візиту - підтвердити підтримку України напередодні чергового засідання у форматі "Рамштайн".
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