Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем гідності та свободи, який встановлено на честь початку двох революцій - 2004-го та Революції Гідності 10 років тому.

Текст привітання опублікувала прес-служба українського лідера.

"10 років тому ми розпочали нову сторінку боротьби. 10 років тому українці провели свій перший контрнаступ. Проти беззаконня, спроби позбавити нас європейського майбутнього, проти нашої неволі", - заявив Зеленський.

Саме початок Революції Гідності, за словами Президента, варто вважати точкою відліку на шляху українського народу до євроінтеграції.

"Тоді фактично відбулася перша перемога в сьогоднішній війні. Перемога небайдужості. Перемога хоробрості. Перемога Революції Гідності. Перемога народного спротиву, громадянського суспільства, подвигу Героїв Небесної Сотні та всіх, хто боровся за свободу в столиці та інших регіонах", - продовжив президент.

Таким чином українці "рік за роком, крок за кроком" робили все, "щоб у колі зірок на прапорі ЄС, що символізує єдність народів Європи, сяяла й наша зірка - зірка України".

"20 років тому це була романтична мрія, 10 років тому - амбітна мета, сьогодні - це реалії, у яких уже неможливо зупинити наш рух уперед і подолання всіх обов’язкових стадій. Тож наш статус кандидата й подальші переговори про вступ мають неодмінно завершитися повноправним членством України в ЄС. І все це ми робимо попри війну", - зазначив Зеленський.

Він закликав українців заради нових часів бути сильними та єдиними, "щоби стати вільними", а вільними, "щоби бути гідними".

Разом з тим, Верховна Рада прийняла заяву до 10-ї річниці початку Євромайдану та подій Революції Гідності, повідомив член українського парламенту Олексій Гончаренко.

За його словами, постанову №10269 підтримали 327 народних депутатів, в тому числі представники забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа - за життя".

Шляхом прийняття документа Рада закликала міжнародну спільноту посилити військову, економічну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні з метою якнайшвидшого відновлення територіальної цілісності, виведення російських військ з української території та відновлення миру на європейському континенті.

В українському парламенті наголосили на незворотності трансформації України для виконання всіх вимог, необхідних для набуття повноправного членства в ЄС та НАТО.

"Членство України в Європейському Союзі та НАТО стане найкращою даниною пам'яті учасників Революції Гідності та воїнів, які загинули у боротьбі з маріонетковим режимом В. Януковича та російським нацистським тоталітарним режимом", - зазначається в заяві.

Нагадаємо, 21 листопада виповнюється 10 років від початку Революції Гідності у Києві. У річницю Євромайдану до столиці прибули президентка Молдови Майя Санду та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.