21 листопада Верховна Рада призначила екскерівника Рівненської обласної військової адміністрації Віталія Коваля на посаду очільника Фонду державного майна України (ФДМ).

Про головні задачі на новій позиції Віталій Коваль написав у Facebook.

"Важливо перезавантажити роботу потужного державного органу - Фонду Держмайна - вже сьогодні. Саме на цю установу і на мене, як нового керівника, покладається велика відповідальність - працювати на перемогу України. Завдання, щоб всі кошти, згенеровані фондом, йшли на обороноздатність і зміцнення держави", - розповів він.

Новий очільник ФДМ подякував Володимиру Зеленському та Офісу президента за довіру, а кожному жителю Рівненщини - за підтримку.

Хто такий Віталій Коваль

Віталій Коваль очолював Рівненську обласну державну адміністрацію понад 4 роки - з 9 вересня 2019 року (з 24 лютого 2022-го - Рівненську обласну військову адміністрацію). У серпні 2020 року за ініціативою партії "Слуга народу" балотувався на посаду мера Рівного, однак перемогу здобув кандидат від "Європейської солідарності" Олександр Третяк.

З 2006 по 2019 рік Коваль очолював та був співзасновником підприємств в аграрній, транспортній та будівельній галузях ("Атлант-транс", "Інвесттрейдсервіс", "РГС-Логістікгруп", "ВВВ Монтаж" та "Санако"), а у 2004-2006 роках працював у кредитному департаменті Укргазбанку.

До Віталія Коваля ФДМ очолював нинішній міністр оборони Рустем Умєров.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада прийняла заяву до 10-ї річниці початку Євромайдану та подій Революції Гідності. За постанову проголосували 327 народних депутатів, в тому числі представники забороненої в Україні проросійської партії "Опозиційна платформа - за життя".