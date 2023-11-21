Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 20 листопада заявив, що ще один ударний дрон готується до серійного виробництва.

Про це він повідомив у своєму Telegram.

"Backfire - ударний дрон від українських розробників, які увійшли до оборонного кластера Brave1. БпЛА залітає до 35 кілометрів у тил ворога та допомагає уражати російську артилерію, логістичні вузли, ворожі склади й командні пункти", - йдеться у повідомленні.

Завдяки GPS-антені, яку майже неможливо заглушити, дрон дуже стійкий до ворожих засобів РЕБу. А через повну автономність безпілотника росіяни не можуть вирахувати його координати та наземної команди, що убезпечує операторів.

"Зараз Backfire демонструє хороші результати на фронті", - каже міністр та наголошує, що за останні два місяці військові здійснили щонайменше 50 успішних місій.

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Розробники співпрацюють зі зведеним загоном "Злі птахи" ЗСУ, які допомагають удосконалювати БпЛА.

"Пташка" вже пройшла комісію Міноборони та очікує наказ на допуск до експлуатації. Це означає, що держава офіційно зможе закуповувати ці безпілотники. Команда творців уже готується до серійного виробництва БпЛА", - розповів Федоров.

Нагадаємо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що Україна налагодила серійне виробництво безпілотників, які є аналогом  іранських дронів-камікадзе типу Shahed.

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