Війська Росії атакували українські міста безпілотниками типу "Shahed" у ніч з вівторка на середу, 22 листопада, однак протиповітряна оборона збила всі дрони.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"З 20:00 вечора 21 листопада по 03:00 22 листопада 2023 року окупанти атакували з південно-східного напрямку 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, з літака Ту22М3 було запущено крилату ракету Х-22.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил були знищені в 14 ворожих безпілотників "Shahed-131/136". Для ліквідації дронів залучили підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи в межах Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Житомирської, Вінницької та Хмельницької областей.

Крилата ракета Х-22 не досягла своєї цілі, впавши в Запорізькій області на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею були пошкоджені приватні будинки, минулося без постраждалих.

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У пʼятьох випадках українські оборонці змогли своєчасно виявити ці наміри та нанести вогневе ураження противнику

РФ завдала ударів по регіонах України 21 листопада. Спочатку стало відомо, що Росія завдала ракетного удару по Одеській області. Постраждала припортова інфраструктура.

Пізніше голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що війська РФ завдали ракетного удару по одному з районів обласного центру.

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