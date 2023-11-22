Європейський парламент погодився відкрити офіс у Києві на прохання Президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє європейське видання Euractiv, яке ознайомилось із відповідним документом бюро Європарламенту.

Рішення, ухвалене ввечері 20 листопада, покликане спростити відносини Європарламенту з Верховною Радою, зокрема синхронізувати контакти між відповідними комітетами та полегшити адміністративну роботу.

Бюро є органом Європейського парламенту, відповідальним за ухвалення адміністративних рішень щодо внутрішнього функціонування інституції.

Європарламент має Офіс зв'язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту налагоджувати з ними зв'язки, наприклад, контактувати з зацікавленими сторонами й місцевими ЗМІ, а також організовувати заходи.

Згідно з документом, лише декілька офісів Європарламенту створено у неєвропейських містах, зокрема у Нью-Йорку, Аддіс-Абебі та Джакарті, "де співробітники парламенту відряджені до Представництва ЄС".

Представництво Євросоюзу у кожній країні, що не входить до ЄС, є дипломатичним представництвом ЄС на її території під керівництвом Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).

Президентка Європарламенту Роберта Мецола постійно виступає на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ. А 2022 року Європарламент присудив Премію Сахарова за свободу думки українському народові та його лідеру, президенту Зеленському.