Київ виконує рекомендації Європейської комісії для відкриття перемовин щодо вступу України до Європейського союзу, та вірить, що ЄС, своєю чергою, буде готовий пройти свою частину шляху назустріч нашій державі.

На цьому наголосив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, повідомляє пресслужба президента України.

"Сьогодні з президентом Євроради ми обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій [Єврокомісії] – все, що має зробити Україна. Ми все робимо та виконуємо", - заявив Зеленський на спільному брифінгу з Шарлем Мішелем та президенткою Молдови Майєю Санду у Києві.

За словами глави держави, "Україна розуміє, що шлях будь-якої країни до ЄС - це шлях заслуг, а не подарунків, тому свою частину роботи Україна реалізовує".

"І ми віримо, що Євросоюз буде готовий пройти свою частину шляху назустріч Україні, як це й було обіцяно - щоб до кінця року, у грудні, результатом стало таке бажане та важливе для нас політичне рішення щодо початку переговорів про вступ, а також наближення процесу повноправної євроінтеграції", - сказав президент України.

Зеленський вважає, що відмова з боку ЄС прийняти рішення щодо старту перемовин з Україною негативно вплине на подальшу підтримку нашої держави та можливості колективного тиску на агресора.

"Бо якщо немає єдності, а навколо такого рішення дуже важлива єдність Європи, то після таких рішень можуть ламатися й інші рішення - про допомогу Україні, про санкційний тиск, про фінансову допомогу вже не тільки для України, а і як виклик для збереження єдності Євросоюзу", - пояснив він.

Він також нагадав, що 10 років тому на Майдані у Києві вся Європа побачила, як багато насправді означає прапор ЄС для України.

"І коли наш український прапор буде на рівних з усіма прапорами ЄС у Брюсселі - це означатиме, що Європа більше ніколи не втратить себе під ударами будь-яких агресій. Дякую за підтримку колегі та за цей важливий візит", - резюмував Зеленський.

Шарль Мішель, своєю чергою, пообіцяв "робити все для того, щоб переконати 27 членів ЄС, що нам потрібне схвальне рішення у грудні".

"Це послання для Євросоюзу, що ми дбаємо про нашу стабільність, нашу безпеку... Нам буде безпечніше, ми процвітатимемо та робитимемо це з країнами, які мають ті ж самі принципи та бачення світу... Друге, це послання людям України та людям Молдови, що ми серйозні. І третє - це послання Кремлю, послання всім тим, хто хоче підірвати всі ці підвалини, всім, кому не подобається людська гідність, кому не подобаються демократичні принципи", - підкреслив очільник Євроради.

Нагадаємо, за підсумками сьогоднішнього візиту міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до Києва Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на загальну суму 1,3 мільярда євро.

А вчорашній візит очільника Пентагону Ллойда Остіна до Києва міністр оборони Рустем Умєров назвав спростуванням ворожих наративів щодо втоми США від України.