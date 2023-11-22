Ізраїль схвалив угоду про звільнення заручників, викрадених бойовиками ХАМАС у секторі Гази.

Про це пише Times of Israel.

Кабінет міністрів країни схвалив угоду про звільнення приблизно 50 заручників. Бойовики згідно з планом протягом п'ятиденного припинення вогню звільнять 30 викрадених дітей, 8 матерів та ще 12 жінок.

Своєю чергою Ізраїль згоден припиняти вогонь у секторі Гази на 6 годин протягом 5 днів, а також, за попередньою інформацією, звільнити 150-300 ув'язнених палестинських жінок та неповнолітніх.

Під час припинення вогню до Гази допускаються вантажівки з гуманітарною допомогою та паливом. За деякими повідомленнями, буде 300 вантажівок.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що перших заручників можуть звільнити в четвер, 23 листопада. Їхнє звільнення відбуватиметься поетапно - приблизно по 12 заручників на день.

У МЗС Катару, який є посередником між Ізраїлем і сектором Гази, також опублікували доповнення до угоди: кількість звільнених може збільшитися, а пауза - продовжитися.

Що відомо про угоду

Раніше Ізраїль розробив угоду щодо повернення заручників, яка передбачає пʼять етапів. На першому етапі ХАМАС передасть заручників Червоному Хресту, після чого їх передадуть представникам ЦАХАЛу. Потім заручників оглянуть та доставлять до одного з медичних центрів в Ізраїлі, де вони зустрінуться зі своїми сім'ями.

На четвертому етапі медичні та силові відомства оцінять стан здоров'я заручників, щоб визначити, хто з них може бути допитаний. Ті на кінцевому етапі пройдуть допит у силових та оборонних відомствах.

Нагадаємо, згідно офіційних заяв Єрусалима, 13 листопада палестинське угрупування ХАМАС втратило контроль над сектором Гази, а ізраїльська армія оборони просувається за планом, намагаючись повністю захопити територію.