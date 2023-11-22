У Міністерстві оборони США не підтверджують інформацію ЗМІ про те, що постачання боєприпасів стандарту НАТО для України зменшилося на 30% після початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

Про це під час брифінгу заявила заступниця прессекретаря міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

"Слухайте, я б так не стверджувала. Ми змогли забезпечувати Україну тим, що їй потрібно під час контрнаступу, і ми продовжуватимемо забезпечувати Україну під час зими", - наголосила Сінгх.

Вона запевняє, що Штати можуть одночасно підтримувати як Україну, так і Ізраїль. Єдиний спосіб продовження підтримки України - це ухвалення Конгресом нового пакету військової допомоги, зауважила представниця Пентагону.

Вчора видання ABC News написало, що постачання США артилерійських снарядів стандарту НАТО в Україну скоротилося "більш ніж на 30% відколи минулого місяця почалася війна Ізраїлю проти ХАМАСу в Секторі Гази.

У публікації йшлося про те, що частина американських запасів, що призначалися для України, була перенаправлена до Ізраїлю.

Водночас офіційні особи США за останні тижні кілька разів заявляли, що постачання боєприпасів Ізраїлю не вплине на війну в Україні.

"Вони (офіційні особи США) говорили нам, що це не вплине на зобов'язання (США), але це вплинуло", - розповів АВС News анонімний український чиновник.

Однак високопоставлений представник Пентагону заявив, що скорочення кількості боєприпасів "не має жодного відношення до того, що відбувається в Секторі Гази". Президентські пакети повноважень щодо скорочення запасів "починають складатися за кілька тижнів до цього, тому немає жодного зв'язку між тим, що відбувається у Секторі Гази, і тим, що відбувається в Україні", запевнив він.

Нагадаємо, Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що візит очільника Пентагону Ллойда Остіна перекреслює ворожий наратив щодо втоми США від України.