У Вашингтоні побоюються, що Іран готується надати Росії балістичні ракети малої дальності для використання у війні проти України.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

У США є дані, що Іран вже надав Росії бойові безпілотники, керовані авіаційні бомби та артилерійські снаряди.

Однак стурбованість США щодо можливого розширення військової співпраці між цими країнами зросла після візиту міністра оборони РФ Сергія Шойгу до Тегерану у вересні цього року. Під час візиту російському міністру продемонстрували іранські балістичні ракети Ababil та Fateh-110.

"Тому ми стурбовані тим, що Іран розглядає можливість надання Росії балістичних ракет для використання в Україні", - пояснив речник Ради нацбезпеки Білого дому.

Джон Кірбі наголосив, що Іран стає все більш важливим постачальником для РФ, отримуючи вигоду від таких відносин. Російська сторона, зокрема, допомагає Ірану покращити його можливості у виробництві супутників, а також ракетами, засобами протиповітряної оборони та військовою електронікою.

Раніше іранські офіційні особи заявили, що Тегеран планує закупити у Росії винищувачі Су-35, проте ці літаки ще не були поставлені. Окрім цього, Іран також хоче придбати іншу російську військову техніку, в тому числі радари та ударні гелікоптери.