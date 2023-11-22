Огляд:
- Внаслідок російських ударів загинули мирні жителі в лікарні на Донеччині та в житловому будинку на Харківщині
- ООН оцінює кількість невійськових жертв "далеко від лінії фронту" в понад 10 тисяч осіб
- За повідомленнями, московські війська посилили свої позиції на північ від Авдіївки
- Київські війська продовжують просуватися вглиб лівобережжя Дніпра
- Кремлівська пропаганда перебільшує втрати серед українських військовослужбовців
Внаслідок російських ударів у Харківській та Донецькій областях загинули двоє цивільних, багато людей отримали поранення
Рано вранці у вівторок кремлівські сили атакували Київ і південні регіони ракетами і безпілотниками, в результаті чого загинули двоє цивільних, повідомляє Agence France Presse (AFP).
За словами українських військових, росіяни поцілили в лікарню, будівлю шахти та приватні житлові будинки. Військово-повітряні сили України заявили, що знищили 9 із 10 безпілотників, а також одну з чотирьох ракет.
"Зруйновано та пошкоджено центральну міську лікарню в місті Селидове Донецької області, будівлю шахти "Котляревська" та інші об'єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у заяві військових.
Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, в результаті удару по лікарні загинув один цивільний і восьмеро були поранені, а в результаті обстрілу інфраструктури шахти загинув 63-річний працівник.
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У Харківській області 29-річний чоловік загинув у пожежі, що спалахнула після обстрілу приватного будинку.
A hospital in Selydove after russian missile strike.#RussiaIsATerroristState https://t.co/mD1w2wWRr7— Alex (@aidgtl) November 21, 2023
❗️Rescue operations in Selydove are underway, following a Russian missile strike on a hospital. pic.twitter.com/7G31rsoHDo— UNITED24media (@United24media) November 21, 2023
Понад 560 дітей загинули в результаті російських атак, повідомляє Організація Об'єднаних Націй
Щонайменше 10 000 цивільних осіб, у тому числі понад 560 дітей, були вбиті з моменту російського вторгнення в Україну, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) на своєму сайті у вівторок. Організація додала, що понад 18 500 українських цивільних отримали поранення.
"Десять тисяч жертв серед цивільного населення - це похмура віха для України, — сказала Даніель Белл, яка очолює моніторингову місію. – Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити".
У місії уточнили, що фактична цифра може бути значно вищою "з огляду на труднощі й час, необхідний для проведення перевірки", — сказала Белл.
“Протягом останніх трьох місяців – із серпня по жовтень – переважна більшість підтверджених випадків загибелі та поранення серед цивільного населення — 86% від загальної кількості — трапилась на території, підконтрольній уряду України. Більшість випадків сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, наприклад артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет та баражуючих боєприпасів”, – йдеться у звіті.
Місія також зазначила, що втрати серед цивільних осіб в Україні непропорційно відображають втрати серед людей похилого віку, хоча щотижня надходять повідомлення про підлітків і немовлят, вбитих під час нападів, і що "значна кількість випадків загибелі та поранення цивільних осіб трапляється далеко від лінії фронту. Як наслідок, в Україні зараз немає повністю безпечних місць".
Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку
За даними Інституту вивчення війни (ISW), у вівторок російські війська продовжували просуватися до ключового міста Авдіївки.
Посилаючись на російських військових блогерів, ISW повідомляє, що московські війська просунулись на північ від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і в Степовому (5 км на північний захід від Авдіївки), і що кремлівські блогери повторюють нещодавні неперевірені заяви про те, що підрозділи ЗСУ "практично повністю відійшли зі Степового".
Російські джерела також стверджують, що загарбники продовжують здобувати успіхи в промзоні в південно-східній частині Авдіївки, і що бої тривають поблизу коксохімічного заводу на північному сході міста. Інші російські джерела повідомили в соціальних мережах, що в Новокалиновому (10 км на північний захід від Авдіївки) тривають бої.
Тим часом, у Генштабі ЗСУ стверджують, що українські війська відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу Степового, Північного (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).
Голова місцевої військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що через те, що багнюка та складні погодні умови продовжують сповільнювати темп бойових дій, і російська тактика все частіше полягає у "використанні техніки для проведення атак на південний схід від Авдіївки, де є асфальт, та у продовженні використання піхоти для атак на флангах Авдіївки, де є ґрунт", — зазначає ISW.
У вівторок не повідомлялося про значне просування українських військ навколо Авдіївки.
Avdiivka direction, a Ukrainian drone with a thermal imager drops grenades and VOGs on Russian infantry pic.twitter.com/0UwRGdFBEV— GWAR69 🇩🇰🇺🇦 (@GwarWorin) November 21, 2023
🔥RUSSIAN LOSSES | AVDIIVKA 🔥— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) November 21, 2023
After large-scale losses of their equipment, the invaders try to storm down in small groups of infantry.
But professional soldiers from 47th Mechanised Brigade counties destroying them. pic.twitter.com/AjC03oL9zd
Оперативна ситуація біля річки Дніпро
У вівторок, продовжуючи кількатижневу серію успіхів на окупованому лівому березі Дніпра, українські війська знову просунулися вперед. Цього разу вони увійшли в лісисту місцевість неподалік свого плацдарму в с. Кринки, яке контролюють росіяни.
Російські джерела повідомили, що ЗСУ також утримують території біля Антонівського автомобільного мосту і невеликого залізничного мосту за 6 кілометрів на схід від нього.
Тим часом, опубліковані у вівторок геолокаційні дані вказують на те, що російські війська просунулись на північний схід від Кринок.
Інформаційні війни: Кремль до смішного роздуває цифри втрат ЗСУ
Не можна сказати, що офіційні дані Києва про російські втрати у війні є абсолютно точними, але Кремль щойно оприлюднив вражаючі цифри втрат серед українських військових за останні тижні.
У вівторок Міністр оборони РФ Сєрґєй Шойгу заявив на колегії свого міністерства, що за останні три тижні українські війська втратили понад 13 700 солдатів і близько 1 800 одиниць озброєння і техніки.
Росія регулярно підганяє підрахунки під авторитарно-урядові стандарти, бо там, за визначенням, журналістам заборонено ставити під сумнів цифри, які називає держава.
Організація "Книга пам'яті", що базується в Україні, але є політично незалежною, минулого тижня оцінила загальну кількість загиблих українських військовослужбовців за весь 21-місячний період вторгнення приблизно в 30 000 осіб.
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