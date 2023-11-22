У Харківській області 29-річний чоловік загинув у пожежі, що спалахнула після обстрілу приватного будинку.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора України, в результаті удару по лікарні загинув один цивільний і восьмеро були поранені, а в результаті обстрілу інфраструктури шахти загинув 63-річний працівник.

"Зруйновано та пошкоджено центральну міську лікарню в місті Селидове Донецької області, будівлю шахти "Котляревська" та інші об'єкти цивільної інфраструктури", — йдеться у заяві військових.

За словами українських військових, росіяни поцілили в лікарню, будівлю шахти та приватні житлові будинки. Військово-повітряні сили України заявили, що знищили 9 із 10 безпілотників, а також одну з чотирьох ракет.

Рано вранці у вівторок кремлівські сили атакували Київ і південні регіони ракетами і безпілотниками, в результаті чого загинули двоє цивільних, повідомляє Agence France Presse (AFP).

Понад 560 дітей загинули в результаті російських атак, повідомляє Організація Об'єднаних Націй

Щонайменше 10 000 цивільних осіб, у тому числі понад 560 дітей, були вбиті з моменту російського вторгнення в Україну, повідомила Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) на своєму сайті у вівторок. Організація додала, що понад 18 500 українських цивільних отримали поранення.

"Десять тисяч жертв серед цивільного населення - це похмура віха для України, — сказала Даніель Белл, яка очолює моніторингову місію. – Війна Російської Федерації проти України триває вже 21-й місяць та загрожує перетворитися на тривалий конфлікт, що потягне за собою втрати людських життів, масштаби яких годі й уявити".

У місії уточнили, що фактична цифра може бути значно вищою "з огляду на труднощі й час, необхідний для проведення перевірки", — сказала Белл.

“Протягом останніх трьох місяців – із серпня по жовтень – переважна більшість підтверджених випадків загибелі та поранення серед цивільного населення — 86% від загальної кількості — трапилась на території, підконтрольній уряду України. Більшість випадків сталася в результаті застосування зброї вибухової дії з широкою зоною ураження, наприклад артилерійських снарядів, касетних боєприпасів, ракет та баражуючих боєприпасів”, – йдеться у звіті.

Місія також зазначила, що втрати серед цивільних осіб в Україні непропорційно відображають втрати серед людей похилого віку, хоча щотижня надходять повідомлення про підлітків і немовлят, вбитих під час нападів, і що "значна кількість випадків загибелі та поранення цивільних осіб трапляється далеко від лінії фронту. Як наслідок, в Україні зараз немає повністю безпечних місць".

Оперативна ситуація на Авдіївському напрямку

За даними Інституту вивчення війни (ISW), у вівторок російські війська продовжували просуватися до ключового міста Авдіївки.

Посилаючись на російських військових блогерів, ISW повідомляє, що московські війська просунулись на північ від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки) і в Степовому (5 км на північний захід від Авдіївки), і що кремлівські блогери повторюють нещодавні неперевірені заяви про те, що підрозділи ЗСУ "практично повністю відійшли зі Степового".

Російські джерела також стверджують, що загарбники продовжують здобувати успіхи в промзоні в південно-східній частині Авдіївки, і що бої тривають поблизу коксохімічного заводу на північному сході міста. Інші російські джерела повідомили в соціальних мережах, що в Новокалиновому (10 км на північний захід від Авдіївки) тривають бої.

Тим часом, у Генштабі ЗСУ стверджують, що українські війська відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки (10 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу Степового, Північного (5 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Голова місцевої військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш зазначив, що через те, що багнюка та складні погодні умови продовжують сповільнювати темп бойових дій, і російська тактика все частіше полягає у "використанні техніки для проведення атак на південний схід від Авдіївки, де є асфальт, та у продовженні використання піхоти для атак на флангах Авдіївки, де є ґрунт", — зазначає ISW.

У вівторок не повідомлялося про значне просування українських військ навколо Авдіївки.