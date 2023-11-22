Президент Володимир Зеленський готовий говорити з 45-м президентом США Дональдом Трампом, який напередодні заявляв, що нібито може "дуже швидко" розробити "мирний план" для України.

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю Fox News.

"Я готовий. Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо віддамо Росії Донбас та Крим. На мою думку, наша країна не буде готова до такого мирного плану... Це не мирний план", - сказав глава держави.

Президент України вважає, що ескалація на Близькому Сході була дуже великим бажанням РФ, тоді як наша країна намагається допомагати усім, чим може.

"Знаю, що це насправді було великим бажання Росії - зробити те, що вони зробили на Близькому Сході, і за допомогою Ірану, її партнера", - зазначив він.

Нагадаємо, український лідер відреагував на неодноразові заяви Трампа про те, що він може зупинити повномасштабне вторгнення Росії "за 24 години", хоча й ніколи не пояснював, як саме.