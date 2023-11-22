12 вересня, Airbus A320 авіакомпанії «Уральські авіалінії», який виконував регулярний рейс Сочі - Омськ, оголосив про аварійну посадку через збій гідравліки. Через побоювання, що посадка на злітно-посадковій смузі летовища в Омську буде в цьому випадку надто небезпечною, екіпажу наказали сідати в Новосибірську.

Прямуючи до запасного аеродрому, екіпаж зрозумів, що приблизно за 180 кілометрів від Новосибірська у літака закінчиться паливо, і прийняв рішення здійснити вимушену посадку на полі в районі села Кам'янка.

Повідомляється, що під час посадки літак отримав незначні пошкодження шасі, двигунів і крила, але ніхто з 165 пасажирів і членів екіпажу не постраждав.

Наприкінці вересня комерційний журнал FlightGlobal, який висвітлює питання авіабудування, повідомив, що керівництво «Уральських авіаліній» заявило про плани забрати літак з поля після капітального ремонту.

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«Згідно з попередньою технічною оцінкою фахівців, літак у хорошому стані, – сказав представник авіакомпанії. – Літак не отримав серйозних пошкоджень… випробування показали, що двигуни не потребують ремонту, і [літак], ймовірно, зможе виконувати польоти в майбутньому».

Він додав, що у двигуни літака потрапила незначна кількість ґрунту, і що необхідно замінити кілька лопатей турбіни. Точки кріплення шасі також необхідно відремонтувати, а евакуаційні спуски зняти, полагодити та перевстановити.

«Розглядається кілька варіантів, які допоможуть літаку злетіти з поля», – йдеться в повідомленні «УА». Зокрема, розглядається варіант із видаленням сидінь задля зменшення ваги літака.

Також висловлювалися припущення, що літак доведеться тримати в полі під охороною протягом кількох місяців, поки проводяться перевірки, технічне обслуговування та ремонт.

Саме так і сталося, про що свідчать зображення, які почали з’являтися в соціальних мережах у вівторок і викликали шквал глузливих дописів. Типовим можна вважати допис народженого в Україні мешканця США Ігоря Сушка, який написав у мережі X (колишньому Twitter): «Росія – країна 3-го світу: через 2 місяці після приземлення в полі в Сибіру пасажирський літак, який зазнав аварії, все ще там. І навколо вже поставили паркан».

Український Telegram-канал «Тим часом Україна» написав із цього приводу: «12 вересня в Сибіру росіяни через несправність посадили в полі вкрадений пасажирський літак. Той літак досі там. Вони не могли його забрати, тому побудували навколо паркан».

Коли російській владі вдасться зняти літак з сибірського поля (якщо це взагалі відбудеться), користувачі соцмереж неодмінно поцікавляться, наскільки він є придатним для подальших польотів. Те, що росіяни розглядають варіант вилучення літака з поля цілим та відносно неушкодженим, а не розібрати його на запчастини, як вони раніше робили в подібних випадках, можливо, свідчить про гостру нестачу в Росії придатних до експлуатації лайнерів.

Захід заборонив постачання до РФ літаків і запчастин до них незабаром після початку її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Це зробило західні літаки, які вже були в Росії, дуже цінними.

Як і інші російські авіакомпанії, «Уральські авіалінії» зберігають свій флот західних літаків функціональним, імпортуючи запчастини до них через треті країни або «канібалізуючи» запчастини з тих літаків, які не можна відремонтувати без схвалення та сертифікації виробників.