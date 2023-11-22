Європейський союз готує план для надання Україні довгострокових зобов'язань у сфері безпеки, який включає механізм довгострокової військової підтримки та навчання військових ЗСУ.

Про це пише видання Bloomberg.

Видання ознайомилося з проєктом документа, основа якого вже була надана країнам-членам Євросоюзу. Проєкт мають обговорити посли ЄС вже цього тижня, а лідери блоку - в грудні.

У публікації йдеться, що рамкова програма ЄС включає "передбачуваний, ефективний, стійкий та довгостроковий механізм постачання військової техніки в Україну", який мобілізує європейську оборонну промисловість та навчання військовослужбовців Збройних сил України.

Закладене у проєкті й розширення співробітництва з українською оборонною промисловістю для збільшення потужностей та узгодження стандартів.

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Також до плану входять:

зміцнення здатності України протистояти кіберзагрозам та гібридним загрозам, а також дезінформації;

підтримка зусиль України щодо розмінування та вирішення проблеми забруднення, спричиненого вибухонебезпечними залишками;

допомога Україні в її програмі реформ, пов'язаній з процесом вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси вогнепальної зброї, озброєнь та боєприпасів та протидіяти будь-якому незаконному обігу;

підтримка енергетичного переходу України та зусиль з ядерної безпеки;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Цей проєкт ляже в основу консультацій з Україною та країнами "Великої сімки".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що Київ виконує рекомендації Європейської комісії для відкриття перемовин щодо вступу України до Європейського союзу, та вірить, що ЄС, своєю чергою, буде готовий пройти свою частину шляху назустріч нашій державі.