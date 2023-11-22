Чеський краудфандинговий проект під назвою «Подарунок для Путіна» постійно надсилає Україні зброю, незважаючи на сумнозвісну «втому від війни» та все більш слабку підтримку Києва з боку Заходу.

Ініціатива вже зібрала суму, еквівалентну 27,5 мільйонам доларів США (25,1 мільйонам євро) від понад 188 000 донорів. На ці кошти придбали танк, ракетну установку, систему з розмінування, безпілотники та боєприпаси.

Проект, яким керує колишній редактор теленовин Мартін Ондрачек, зараз збирає кошти на гелікоптер Black Hawk вартістю близько 4 мільйонів доларів.

Іноземні донори надали близько 8% необхідних на це коштів на веб-сайті проекту, який доступний шістьма мовами і на якому потенційним донорам пропонується придбати футболки з зображенням президента Росії Володимира Путіна.

«Ми хочемо сказати світові, що Україна потребує цих речей... і створити певний тиск», – сказав Ондрачек AFP.

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Через три місяці після того, як фонд відправив куплений на зібрані ними кошти танк в Україну, уряди Нідерландів і Данії підписали угоду про купівлю в Чехії десятків танків для Києва.

«Те ж саме сталося після того, як ми надіслали систему боротьби з дронами.

І ми знаємо, що армія США має тисячі Black Hawk», – сказав 53-річний засновник проекту.

«Гроші течуть повільніше»

Уряд Чехії також надав Україні значну гуманітарну та військову допомогу та прийняв близько півмільйона українських біженців.

Але постачання зброї з Заходу в Україну останнім часом сповільнилось, і Ондрачек сумнівається, що в осяжному майбутньому країни Західної Європи компенсують це зменшення поставок.

«Україна надто віддалена від них, і вони не мають цього жахливого історичного досвіду відносин з Росією», – наголосив він.

Як відомо, з 1948 до 1989 року колишньою Чехословаччиною правили керовані Москвою комуністи, які масово ув’язнювали або навіть страчували своїх політичних опонентів.

Найменша сума, яку можна пожертвувати на веб-сайті «Подарунок для Путіна», становить 1968 крон (що дорівнює 80 євро) – на згадку про рік, коли радянські танки розчавили чеський рух за лібералізацію, відомий як «Празька весна».

«Подарунок для Путіна» бере свій початок із краудфандингової кампанії, проведеної українським посольством у Празі, яка була надзвичайно успішною й зібрала 2,5 мільйона доларів за одну ніч на самому початку війни.

«На ці гроші за перші три дні війни для України було куплено чотири вантажівки, завантажені реактивними гранатометами», – розповів Ондрачек.

Відтоді обсяги пожертвувань дещо сповільнилися.

Але все ж таки за перші три дні збору на Black Hawk завдяки краудфандингу було зібрано майже 400 тисяч доларів.

«Атмосфера в суспільстві інша, ніж рік тому, гроші надходять повільніше», – сказав Ондрачек, який сподівається зібрати необхідну на купівлю гелікоптера суму приблизно за п'ять місяців.

Окрім поточного проекту, чеський волонтер розглядає варіант будівництва фабрики безпілотників для України, щоби звести нанівець переваги Росії на полі бою.

Ондрачек з початку війни кожні вихідні приймає у власному домі українську родину і вже тричі відвідував Україну.

Він навіть возив туди свою дружину: «Вона довго бурчала, що я її нікуди не вожу, тому ми дали їй бронежилет і рушили в Україну».

«І я з великим нетерпінням чекаю повернення туди після закінчення війни. У довгу відпустку разом із дружиною».