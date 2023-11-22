Президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін не доєднаються до саміту лідерів G-20, який 22 листопада прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді проведе у віртуальному форматі.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на індійське міністерство закордонних справ.

"Прем'єр Індії Нарендра Моді в середу проведе віртуальну зустріч лідерів "Групи двадцяти"... Проте очільник КНР Сі Цзіньпін не братиме в ній участі. МЗС Китаю повідомило у вівторок, що замість нього на зустрічі буде присутній прем'єр Державної ради Лі Цян", - йдеться у публікації агенства.

За даними видання, у переддень саміту індійський прем'єр не доєднався до віртуального обговорення лідерів країн G-20 щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАСом, у якому брав участь Сі Цзіньпін. На тій зустрічі замість Моді був присутній очільник МЗС Індії Субраманьям Джайшанкар.

Секретар закордонник справ Індії Віней Кватра підтвердив, що "переважна більшість" лідерів G-20 візьмуть участь у сьогоднішньому віртуальному саміті, в тому числі Володимир Путін. У своєму виступі він збирається викласти точку зору Кремля на те, що він вважає "глибоко нестабільною ситуацією у світі".

Bloomberg пише, що на саміті Індія сподівається проаналізувати прогрес, досягнутий за рік, що минув від початку її президентства. У цей період країна, зокрема, наполягала на тому, щоб розвиток економік країн, що розвиваються, був у фокусі порядку денного.

Окрім цього, Індія домоглася ухвалення спільної заяви на саміті лідерів "Групи двадцяти" у вересні на тлі розбіжностей з приводу вторгнення Росії в Україну. Однак з тих пір війна між Ізраїлем та ХАМАСом посилила розбіжності між Заходом та країнами Глобального Півдня.