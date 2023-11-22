Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро на підтримку економічної стабільності в нашій країні.

Про це Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі X.

Це продовження фінансування економіки та функціонування державних служб в Україні з боку Євросоюзу в умовах повномасштабного російського вторгнення.

"Сьогодні ми виділяємо нові 1,5 мільярда євро. Наша підтримка України нині досягла 85 мільярдів євро", - розповіла вона.

Окрім цього, президентка Єврокомісії анонсувала продовження фінансової підтримки України.

"Далі буде. Ми запропонували Україні 50 млрд євро до 2027 року", - додала посадовиця.