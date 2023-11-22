Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні чергового траншу фінансової допомоги в розмірі 1,5 мільярда євро на підтримку економічної стабільності в нашій країні.
Про це Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі X.
Це продовження фінансування економіки та функціонування державних служб в Україні з боку Євросоюзу в умовах повномасштабного російського вторгнення.
"Сьогодні ми виділяємо нові 1,5 мільярда євро. Наша підтримка України нині досягла 85 мільярдів євро", - розповіла вона.
Окрім цього, президентка Єврокомісії анонсувала продовження фінансової підтримки України.
"Далі буде. Ми запропонували Україні 50 млрд євро до 2027 року", - додала посадовиця.
Europe's funding has supported Ukraine's economic stability and public services since the start of Russia’s war.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 22, 2023
Today we disburse a new €1.5 billion.
Our support to Ukraine has now reached €85 billion.
More will come.
We have proposed €50 billion for Ukraine until 2027. pic.twitter.com/7zR0PYe8X9
Нагадаємо, Європейський парламент погодився відкрити свій офіс у Києві на прохання президента Зеленського. До цього моменту такі Офіси зв'язку працювали лише в трьох містах країн, що не є членами ЄС: Нью-Йорку, Аддіс-Абебі та Джакарті.
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