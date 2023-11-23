Віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Київ отримав від угорської сторони відповідь на передану у вересні дорожню карту з вирішення питань нацменшин, які турбують Будапешт.

Про це урядовиця розповіла в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми отримали відповідь угорської сторони на цю дорожню карту із новим сетом побажань, скажімо так. Важливо, що цей діалог є", - сказала Стефанішина.

У той же час віцепрем'єрка наголосила, що Будапешт з політичної точки зору не зацікавлений в тому, щоб повністю закрити це питання.

При цьому Україна "особливих виключень" для жодної нацменшини робити не буде, відповіла вона на питання щодо можливого компромісу.

"Політичні забаганки та заяви абсолютно не змушують нас якось виділяти підхід до угорської меншини. Ба більше, що проблематики якоїсь особливо глибокої немає. Тому підхід буде однаковий до всіх меншин", - пояснила Стефанішина.

За її словами, в рамках виконання критерію Єврокомісії для відкриття переговорів про вступ до ЄС Київ веде двосторонні перемовини з країнами, меншини яких живуть на українській території.

"Ми в такому самому діалозі, наприклад, з румунською стороною. Румунська меншина - одна з найбільших в Україні. Так само Молдова визнала румунську національною мовою, тепер румунськомовне населення в Україні ще збільшиться. Але ми в діалозі, і немає такого крику [як з боку Угорщини]", - продовжила міністерка.

Вона додала, що Україна наразі розглядає зміни до законодавства про нацменшини передусім в контексті освітнього процесу.

Раніше віцепрем'єрка розповіла, що у вересні Київ направив угорському уряду дорожню карту з вирішення питань угорської меншини, які цікавлять Будапешт. Українська пропозиція включає, зокрема, технічні та організаційні заходи щодо підручників, навчального процесу, рішень Міністерства освіти та науки, а також додаткових законодавчих змін, на яких базуватимуться перемовини.

На початку цього тижня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підтвердив, що в Україні розробляють дзеркальне законодавство щодо нацменшин Румунії та Угорщини.

Нагадаємо, щойно Єврокомісія у щорічному звіті про розширення дала Україні зелене світло для старту переговорів щодо членства в ЄС, уряд Угорщини виступив категорично проти такого рішення.

Спочатку Балаш Орбан, політичний директор премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана, заявив, що Будапешт перешкоджатиме вступу України до ЄС, допоки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови навчання для представників нацменшин в Україні.

А потім і сам угорський прем'єр в ефірі державного радіо заявив, що Будапешт має чітку позицію щодо цього питання - ЄС не має розпочинати перемовини з Україною щодо членства. У цій же розмові Орбан нагадав, що Брюссель винен Угорщині кошти, втім зазначивши, що ці два питання не пов'язані. Kyiv Post розбирався, які наслідки може мати відмова Будапешта підтримати перемовини з Україною про вступ до ЄС.