Російські війська почали третю хвилю наступу на Авдіївському напрямку на Донеччині, хоча ворожі сили й зазнають там великих втрат.

Про це йдеться у Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Окупанти розпочали третю хвилю активних дій в рамках наступу на Авдіївському напрямку", - констатував командувач.

Напередодні в мережі поширили відео з ворожим танком-камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону міста. Однак у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що це був тягач МТЛБ, який наїхав на міну та підірвався.

У четвер також стало відомо, що в районі Авдіївки окупаційні війська кинули вперед кілька механізованих колон з броньованою технікою. Однак наступ не вдався, внаслідок чого було знищено майже 80% ворожої техніки.

Нагадаємо, раніше Тарнавський показав фото Авдіївки, яка поступово перетворюється на руїни. Російська армія намагається оточити місто та знищує його.

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