Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий зустрітися з колишнім президентом США Дональдом Трампом і обговорити його пропозиції щодо угоди між Києвом і Москвою про припинення війни, але в будь-якому разі не збирається поступатись ні територією, ні незалежністю України.

В інтерв’ю FOX News Зеленський сказав: «Давайте поговоримо з ним, давайте дамо йому можливість показати, які саме кроки передбачає його формула миру» у відповідь на згадку кореспондента Бенджаміна Хілла про заяви Трампа, що він начебто може «припинити війну за 24 години», досягнувши угоди між Україною та Росією, якщо він буде переобраний у 2024 році.

«Я готовий, звичайно. Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо віддамо Росії Донбас і Крим. Але, на мій погляд, наша країна не готова до такого мирного плану», – наголосив Зеленський.

У нещодавньому інтерв’ю The Sun Зеленський заявив про готовність співпрацювати з Дональдом Трампом, якщо той буде обраний президентом США, і почути його «формулу миру».

Зеленський визнав, що українці втомились від «постійних авіанальотів», обстрілів і руйнувань їхніх осель. Водночас він запевнив, що український народ не готовий погодитися на мирну угоду на невигідних умовах.

Колишній президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в разі обрання він зможе припинити війну в Україні «за 24 години». В інтерв’ю програмі Fox News «Sunday Morning Futures» колишній президент США сказав, що у нього «добрі стосунки як із Зеленським, так і з Путіним», і додав, що президент Байден не здатний мати справу зі світовими лідерами.

Під час червневої кампанії «Town Hall» («Ратуша») на Fox News ведучий Шон Ханніті сказав: «Пане президенте, дозвольте запитати. Серйозне запитання. Як зупинити цю війну за 24 години?»

Трамп тоді відповів: «Я заведу їх у кімнату, і я знаю дієвий шлях. Ви говорите одному: «Ти нічого не отримаєш, якщо не укладеш угоду». Ти кажеш іншому: «Вони отримають більше, якщо ти не укладеш угоду».

І ви просто садите їх поруч, ви наполягаєте, і ви змушуєте їх прийняти рішення».

Хоча Трамп не пояснив конкретно, яка саме він їх змусить укласти угоду, його коментарі, схоже, свідчать про те, що він змусить Україну погодитися на втрату територій, незаконно окупованих і анексованих російськими військами, погрожуючи тим, що президент Путін отримає ще більше, якщо Зеленський відмовиться прийняти цю пропозицію.

Трамп виступає проти повномасштабного вторгнення Росії

Передбачуваний мирний план Трампа почав фігурувати в передвиборчих промовах колишнього президента майже через рік після того, як він, здавалося, підтримав повномасштабне вторгнення Путіна 24 лютого 2022 року.

Стаття Politico від 23 лютого (за американським часом) 2022 року підсумувала позицію Трампа в перші години повномасштабного вторгнення Росії в Україну:

«Колишній президент Дональд Трамп у вівторок назвав вторгнення російського президента Володимира Путіна в Україну «геніальним» і «добре підготованим», вихваляючи свого колишнього колегу за крок, який одразу ж призвів до санкцій та викликав загальний осуд з боку уряду США та його трансатлантичних союзників».

Politico цитує слова Трампа: «Я зайшов вчора, і там був телевізійний екран, і я сказав: «Це геніально». Путін оголошує велику частину України ... незалежною. О, це чудово», – сказав Трамп в радіоінтерв’ю «Шоу Клея Тревіса та Бака Секстона». Трамп сказав: «Він [Путін] використав терміни «незалежний» і «ми прийдемо, ми зайдемо, і ми допоможемо встановити мир». Ви маєте визнати, що це досить розумно».

У вересневому інтерв’ю Вольфу Блітцеру з CNN, коли його запитали про «план Трампа», помітно схвильований Зеленський, який говорив українською, сказав: «Якщо у нього є якісь розумні ідеї, звичайно, він може поділитися ними з нами. Він може зараз публічно поділитися своєю ідеєю, не втрачати часу, щоб не втратити людей, і сказати: «Моя формула – зупинити війну і зупинити всю цю трагедію, і зупинити російську агресію», сказати, як він це бачить, як витіснити Росію з нашої землі. В інакшому випадку він не презентує ідею глобального миру».

Зеленський на початку листопада в інтерв’ю NBC News запросив Трампа до Києва, маючи намір за «24 хвилини» пояснити йому, чому зупинити війну за один день неможливо.

«Я запрошую президента Трампа, якщо він зможе приїхати сюди [до Києва], мені знадобиться 24 хвилини, не більше, щоб пояснити, що він не зможе припинити цю війну. Він не може принести сюди мир, тому що Путін проти», – наголосив Зеленський.

«Як би він [Трамп] не намагався, якщо він не готовий віддати нашу територію цій жахливій людині Путіну, якщо ми не готові її віддати, не готові віддати нашу незалежність, йому не вдасться [досягти миру за 24 години]».