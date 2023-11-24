Громадські активісти також звернули увагу на цей вандалізм і опублікували фото в соцмережах. Співзасновник проєкту "Деколонізація. Україна" Вадим Поздняков розповів Kyiv Post, що багато памʼятників знесли в районі Олешок.

У місцеві Telegram-каналах повідомили, що один такий памʼятник був зруйнований у Новій Каховці.

Про це пише місцеве видання "Херсон онлайн" із посиланням на окупаційні медіа.

На окупованих територіях Херсонської області представники російської окупаційної адміністрації зносять пам'ятники жертвам голодоморів в Україні.

Росіяни пояснюють вчинений акт вандалізму "боротьбою з "символом дезінформації". Пропагандисти РФ наполягають, що Голодомору в Україні не було, що буцімто в 30-х роках XX століття від голоду постраждала не Україна, а інші території СРСР.

Окупаційна російська влада додає, що на окупованих територіях Херсонщини й надалі триватиме процес "очищення" від українських цінностей.

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Торік у жовтні стало відомо, що в окупованому РФ Маріуполі росіяни демонтували пам’ятник Жертвам Голодомору, який знаходився неподалік від Драматичного театру.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив відповідну світлину. Пам’ятник Жертвам Голодомору був встановлений у центрі Маріуполя у 2004 році.