16 листопада Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала зрадника з Харківської області, який втік до Росії.

В російському Бєлгороді підірвався автомобіль, в якому їхав заступник голови окупаційної адміністрації Харківської області Олександр Слісаренко. Від отриманих внаслідок вибуху травм він загинув.

Хто такий Олександр Слісаренко?

Уже колишній зрадник, колись працював в органах внутрішніх справ України. У 2014 році був активним учасником Харківського антимайдану, а в 2021 – 2022 роках воював за "ЛНР" у складі спецпідрозділу "Рись".

Від літа 2022 року став заступником керівника окупаційної адміністрації Харківської області з внутрішньої політики.

Джерело Укрінформ у правоохоронних органах зазначило, що “СБУ оголосила Слісаренку підозру у державній зраді, однак він не з’явився на суд”.

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“Тому суд сам прийшов до нього. Про підрив Слісаренка російська влада мовчить і сьогодні".

Раніше Kyiv Post повідомляв, що троє офіцерів ФСБ Росії наприкінці минулого тижня померли після отруєння у Мелітополі, ще один перебуває в реанімації. Під підозрою українське підпілля Запорізької області.

Російські офіцери ФСБ замовили їжу та алкоголь з ресторану в окупованому Мелітополі й невдовзі після спільної вечері їм стало зле. В їжу співробітників російського ФСБ нібито було додано миш'як і щурячу отруту. Доза отрути була великою, що й призвело до загибелі офіцерів.