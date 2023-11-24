Влада Кремля планує з 1 січня депортувати з окупованих територій усіх українців, які не отримали російське громадянство, оголосивши їх «іноземцями». Це, на думку експертів, є «воєнним злочином».

За словами мера окупованого Мелітополя Івана Федорова, для перебування на окупованих територіях після цієї дати українцям потрібно буде отримати вид на проживання з біометричними даними, зокрема відбитками пальців, міграційну картку або російський паспорт.

«Тож уявіть собі: наші громадяни, які змушені залишатися на тимчасово окупованих територіях, 1 січня прокинуться, а ворог їм каже: "Ви іноземці, ви маєте залишити дім, де прожили все своє життя"», – пояснив Федоров, виступаючи в середу на телебаченні.

Він додав, що Росія робить цей крок, аби «залякати українців, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, примушуючи отримати російський паспорт».

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Росія проводила політику примусової паспортизації українських громадян на окупованих територіях ще з моменту вторгнення в Україну в 2014 році. Тобто це процес, який від початку повномасштабного російського вторгнення минулого року лише посилився.

Влада на окупованих територіях забезпечує надання продовольчої допомоги та виплати пенсій лише за наявності російського паспорта. Тому багато хто з українців не має іншого вибору, аніж його отримати.

Але є певний ризик – власники російських паспортів можуть бути мобілізовані в російську армію. Цей процес має ще й пропагандистське значення.

“Ворог хоче показати своєму стаду, яке проживає в Росії, що начебто всі паспортизувались, а отже всі погоджуються з тим, що вони захопили наші землі”, - розповідає голова окупованого Мелітополя.

Експерт Центру громадянських свобод Михайло Савва зазначив, що такі дії Росії є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

«Стаття 49 Конвенції забороняє депортацію з будь-якої причини. Депортація може бути визнана воєнним злочином і за Римським статутом», – каже Савва.

Офіційного повідомлення з боку Кремля про депортацію з 1 січня не було, проте, згідно з чинним російським законодавством, українці без російського паспорта можуть залишатися на окупованих територіях лише до 1 липня.

Також невідомо, куди саме депортуватимуть українців.

«Вони погрожують відправити їх глибше [в Росію], і люди бояться, що їх відправлять до Сибіру», – зазначив у розмові з Kyiv Post представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він додав, що Росія використовує депортацію «для незаконного заволодіння майном українців на окупованих територіях».

«Країна-агресор зацікавлена в мобілізаційних ресурсах, робочій силі та дітях», – додав він.

Раніше Kyiv Post повідомляв, що український уряд запевнив мешканців окупованих регіонів, що після звільнення цих територій отримання російського паспорта не розглядатиметься як злочин.

«У людей в окупації немає вибору, – пояснив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. – Наприклад, без так званого «паспорта» їх не пропускають через блокпости, не надають медичну допомогу, не виплачують пенсії».

«Всі ці дії спрямовані на те, щоб без російського паспорта наші громадяни були приречені залишитися без елементарних засобів до існування, – додав він. – Тому сам факт отримання паспорта не може вважатися злочином. Україна не визнає примусову паспортизацію на тимчасово окупованих територіях та документи, видані окупаційною владою».

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