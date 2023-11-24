Минулої доби, 23 листопада, "Укренерго" використало аварійну допомогу з Румунії для покриття дефіциту в енергосистемі. Станом на 24 листопада внаслідок потепління дефіцит відсутній.

Як повідомляє прес-служба компанії, споживання електроенергії вчора збільшилось через похолодання й спричинило додаткове навантаження на електростанції, що, своєю чергою, спричинило зупинку та вихід в аварійний ремонт кількох блоків.

"Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням "Укренерго" 23 листопада активувало аварійну допомогу від оператора системи передачі Румунії загальним обсягом 1200 МВт-год", – повідомляють в “Укренерго”.

24 листопада один із блоків електростанцій після ремонту повернувся в роботу, але на декількох тривають аварійні ремонти. Втім потепління сприяє зменшенню споживання, тому в п'ятницю дефіцит в енергосистемі відсутній.

"Але синоптики попереджають про нову хвилю похолодання вже в неділю, тож, будь ласка, продовжуйте споживати ощадливо", - застерегли в Укренерго.