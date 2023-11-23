За підсумками тристоронніх перемовин між Україною, Польщею та Європейською комісією Київ запропонував польській стороні відкрити додатковий пункт або декілька для пропуску порожнього вантажного транспорту.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Нині у частині перетину [українсько-польського кордону] з польською стороною обговорюється ідея відкриття додаткового пункту - хоча б одного, а можливо, вийде і кількох - для пропуску порожнього транспорту. Це дозволить прискорити рух вантажівок в обидва боки, що допоможе українським та польським перевізникам краще працювати", - зазначив він.

За словами заступника міністра, бачення України та Єврокомісії в контексті вирішення питання з блокуванням кордону збігається - організований польськими перевізниками мітинг не відповідає заявленим цілям.

"Ми бачимо факти, коли гуманітарні вантажі не пропускаються. Тому йдеться про порушення базових міжнародних конвенцій щодо вільного пересування критичних товарів", - наголосив Тарас Висоцький, додавши, що цей аргумент буде наведено на переговорах українського та польського уряду, які заплановані на суботу, 25 листопада.

Посадовець підтвердив, що блокада кордону завдала додаткових збитків українським експортерам, які для дотримання домовленостей щодо постачання товарів були змушені їхати більш віддаленими, обхідними шляхами. Кінцеву суму збитків наразі складно оцінити, проте вже зараз йдеться про сотні мільйонів гривень.

"Сподіваємося, що в результаті це [блокада] завершиться, і сума втрат не досягне мільйонів євро", - заявив заступник міністра.

Нагадаємо, вчора польські перевізники заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною - КПП "Шегині". Окрім цього, протестувальники погрожували продовжити блокування руху транспорту до 26 листопада.

Раніше віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін повідомив, що у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій.