В рамках офіційного візиту до України 24 листопада очільниця уряду Литви Інгріда Шимоніте обговорила з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посилення протиповітряної оборони та українську формулу миру.

Про це український прем'єр повідомив у своєму Telegram.

"Обговорили зміцнення наших оборонних можливостей, зокрема, мова йшла про посилення протиповітряної оборони, а також про формулу миру президента Володимира Зеленського. У фокусі розмови була енергетична безпека, відновлення справедливості, конфіскація заморожених російських активів", - написав Шмигаль за підсумками перемовин з литовською колегою.

Він висловив вдячність уряду Литви за підтримку української позиції с тосовно того, що відбудова нашої держави має відбуватися прямо зараз.

"Сьогодні Литва вже відновлює деякі з наших соціальних об’єктів", - наголосив очільник уряду України.

За його словами, Київ має повну підтримку з боку литовського уряду щодо євроатлантичної та європейської інтеграції України. 

 

Окрім цього, продовження співпраці між Україною та Литвою у відновленні сторони зафіксували у спільній заяві.

"У заяві ми також підкреслили важливість створення спеціального трибуналу, який має засудити винних у цій війні та злочинах проти України", - додав Шмигаль.

Раніше урядовиця повідомила в соцмережі X, що сьогоднішній візит до Києва розпочала з вшанування пам’яті загиблих українців, які захищали батьківщину від російської агресії.

"Моєю першою зупинкою в Києві сьогодні стало вшанування чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найбільш фундаментальні права нації: існувати та жити вільно. Вони віддали своє життя, аби захистити усіх нас", - заявила очільниця литовського уряду.

За її словами, єдиний спосіб досягти тривалого та справедливого миру - це допомагати Україні якнайшвидше перемогти, відновити її територіальну цілісність, сприяти міжнародному правосуддю, а також зробити так, щоб після відбудови вона стала сильнішою.

Нагадаємо, цього тижня Україну відвідали очільник Пентагону Ллойд Остін, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, а також президентка Молдови Майя Санду, щоб доєднатися до перемовин українського колеги Зеленського та президента Євроради Шарля Мішеля щодо подальших кроків України та Молдови для членства в ЄС.

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