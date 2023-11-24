В рамках офіційного візиту до України 24 листопада очільниця уряду Литви Інгріда Шимоніте обговорила з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем посилення протиповітряної оборони та українську формулу миру.

Про це український прем'єр повідомив у своєму Telegram.

"Обговорили зміцнення наших оборонних можливостей, зокрема, мова йшла про посилення протиповітряної оборони, а також про формулу миру президента Володимира Зеленського. У фокусі розмови була енергетична безпека, відновлення справедливості, конфіскація заморожених російських активів", - написав Шмигаль за підсумками перемовин з литовською колегою.

Він висловив вдячність уряду Литви за підтримку української позиції с тосовно того, що відбудова нашої держави має відбуватися прямо зараз.

"Сьогодні Литва вже відновлює деякі з наших соціальних об’єктів", - наголосив очільник уряду України.

За його словами, Київ має повну підтримку з боку литовського уряду щодо євроатлантичної та європейської інтеграції України.