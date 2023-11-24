Як повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, в Україні створять "Армію роботів" та "Армію РЕБ".

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", – сказав він.

Також Федоров зазначив, що важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

Раніше повідомлялось, що в Україні більш ніж в сто разів збільшено виробництво та кількість дронів порівняно з минулим роком.

Глава Мінцифри наголосив, що це війна технологій, а дрони, РЕБ, захист української техніки від дронів ворога, системи ситуаційної обізнаності, супутниковий зв'язок - це важливі компоненти технологічної війни.

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