Залежність України від зовнішньої фінансової допомоги протягом 2024 року передбачається на рівні 41 мільярда доларів, тому до кінця поточного року важливо ухвалити Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки.

На цьому наголосив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ми максимально залежні від зовнішньої допомоги, і ця залежність вимірюється сумою в 41 млрд доларів на наступний рік. Вона включає допомогу через програму МВФ, ми очікуємо допомогу від Євросоюзу, активно йдуть переговори щодо започаткування чотирирічної програми для України. Також ми сподіваємося на допомогу від США", - розповів він під час брифінгу в медіа-центрі "Укрінформу".

Міністр очікує, що Кабмін затвердить Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки до кінця цього року. Таким чином у 2024-му можна буде почати імплементацію документа.

Така стратегія стане одним із кроків до можливості суттєво підсилити дохідну частину держбюджету-2024 в рамках співпраці з МВФ, зазначив Марченко. За його словами, вона також забезпечить дієві адміністративні заходи, формування політики у цій галузі та посилення таких органів, як податкова та митниця.

Нагадаємо, Kyiv Post розбирався, що буде з об'єднаним пакетом допомоги США для України та Ізраїлю після того, як Конгрес схвалив тимчасовий бюджет без нього. Сенат має розглянути цей пакет після Дня подяки.